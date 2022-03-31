Сбербанк одним из последних изменил условия по ипотеке

Сбербанк одним из последних изменил условия по ипотеке
Сбербанк одним из последних изменил условия по ипотеке
Сегодня, 16:28ОбществоФото: pixabay.com
Сбербанк с 1 марта изменил ставки по жилищному кредитованию, заранее предупредив клиентов о том, что срок действия одобренных заявок составляет 30 дней.

Как отметили представители Сбера, клиенты банка получали ипотеку по ранее одобренным ставкам весь март, тогда как основные конкуренты изменили условия намного раньше, передает 1prime.ru.

Сегодня клиенты могут оформить ипотеку на рыночных условиях, а также воспользоваться программами господдержки ипотеки.

Ранее журналисты РБК сообщили, что ряд банков, в том числе Альфа-Банк, "Открытие", Промсвязьбанк, "Дом.РФ" и другие крупные игроки, полностью остановили прием заявок на льготную ипотеку.

Ранее в Сбере рассказали о расширении программы ипотечного кредитования для самозанятых. Теперь любой самозанятый гражданин может оформить ипотеку в Сбере онлайн на «Домклик», подтвердив свой доход справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России.

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