Сбербанк одним из последних изменил условия по ипотеке

Ранее в Сбере рассказали о расширении программы ипотечного кредитования для самозанятых. Теперь любой самозанятый гражданин может оформить ипотеку в Сбере онлайн на «Домклик», подтвердив свой доход справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России.