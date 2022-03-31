В деле о групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге появились новые детали

Стало известно, что 15-летняя ученица коррекционного класса не в первый раз приезжала в квартиру к двум взрослым мужчинам.
В день, когда над ней якобы надругались, она спокойно уехала домой на такси.
По словам развлекавшихся с школьницей екатеринбуржцев, вскоре после этого к ним приехали родственники школьницы – сестра и старший брат, которые потребовали с них деньги, пишет Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При этом девочка призналась, что вступила в интимную близость добровольно.
Отмечается, что если факт изнасилования не подтвердится, мужчинам все равно грозит наказание за интимную связь с несовершеннолетней.
Обвинение предъявили экс-военному, врачу-онкологу и его подруге, которая тоже участвовала в оргии.