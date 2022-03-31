В деле о групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге появились новые детали

В деле о групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге появились новые детали
В деле о групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге появились новые детали
Сегодня, 15:57ОбществоФото: pixabay.com
«Изнасилованная» школьница в Екатеринбурге заявила, что вступила в близость с двумя взрослыми мужчинами добровольно, а потом уехала домой на такси.

Стало известно, что 15-летняя ученица коррекционного класса не в первый раз приезжала в квартиру к двум взрослым мужчинам.

В день, когда над ней якобы надругались, она спокойно уехала домой на такси.

По словам развлекавшихся с школьницей екатеринбуржцев, вскоре после этого к ним приехали родственники школьницы – сестра и старший брат, которые потребовали с них деньги, пишет Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом девочка призналась, что вступила в интимную близость добровольно.

Отмечается, что если факт изнасилования не подтвердится, мужчинам все равно грозит наказание за интимную связь с несовершеннолетней.

Обвинение предъявили экс-военному, врачу-онкологу и его подруге, которая тоже участвовала в оргии.

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