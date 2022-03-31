В суд из-за фейковой фотографии подаст URA.RU на итальянское издание La Stampa

Издание поясняет, что 14 марта в центре Донецка взорвалась украинская «Точка У». В результате 21 человек скончался, еще 35 попали в больницы. Один из корреспондентов URA.RU был на месте и снял последствия — разрушения, трупы и прочее. Самый яркий снимок, где мужчина на фоне трупов закрыл лицо руками, был использован La Stampa.