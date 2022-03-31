В суд из-за фейковой фотографии подаст URA.RU на итальянское издание La Stampa

В суд из-за фейковой фотографии подаст URA.RU на итальянское издание La Stampa
В суд из-за фейковой фотографии подаст URA.RU на итальянское издание La Stampa
Сегодня, 14:22ОбществоФото: Ура.руФото фейка
Иск к итальянской газете La Stampa подает редакция URA.RU. Причиной стало фото агентства для иллюстрации фейка.

На снимке издания от 14 марта показаны последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa, в свою очередь, разместила снимок на первой полосе своей газеты, сообщив, что российская армия «устроила бойню».

URA.RU выступило против использования снимка, а также требует наказать La Stampa за фейк. Данный процесс будет считаться бесперендентным, так как СМИ придется обращаться в итальянский суд. Заявление на данный момент подготавливается.

Издание поясняет, что 14 марта в центре Донецка взорвалась украинская «Точка У». В результате 21 человек скончался, еще 35 попали в больницы. Один из корреспондентов URA.RU был на месте и снял последствия — разрушения, трупы и прочее. Самый яркий снимок, где мужчина на фоне трупов закрыл лицо руками, был использован La Stampa.

Редакция планирует добиться признания от газеты, что она распространяла фейк, а также понесла за содеянное наказание.

Сюжеты:
Екатеринбург
судфейкСМИ
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