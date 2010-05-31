Байкеры трёх городов порадовали ребят из детдома (фото)

Они привезли детям подарки от кушвинского мотоклуба «Северный цвет», екатеринбургского мотоклуба Е1.RU, тагильских «Скифов» и «Билайна». Всего байкеры собрали более трехсот пар новой обуви, инвалидное кресло, песочницы, а также десятки ящиков с одеждой, книгами и игрушками.

Из-за крайне плохой погоды многие из байкеров пересели с двух колес на четыре, предпочтя приехать на автомобилях. Но, несмотря на холод и дождь, порадовать детей прибыло более пятидесяти человек.

Общий сбор состоялся у храма в Кушве, после чего колонна двинулась в Нижнюю Туру. Возглавил процессию протоирей Дмитрий Меньшиков, который является руководителем «Северного цвета» и настоятелем кушвинского храма архангела Михаила. В детском доме байкеры раздали подарки и прокатили детей на мотоциклах и скутерах.

Отметим, что такие поездки отец Дмитрий и его товарищи организовывают регулярно, начиная с 2005 года.

"Пять лет назад я впервые съездил порадовать ребятню из детдома. Сопровождало меня несколько близких друзей. Когда об этом узнали байкеры из Тагила и Екатеринбурга, то количество участников и подарков стало расти год от года, - комментирует Дмитрий Меньшиков – а для детей каждая такая встреча – это праздник. Их даже не столько подарки радуют, сколько внимание, возможность пообщаться, прокатиться на мотоцикле".

Следующую поездку в детский дом в Нижней Туре байкеры планируют через два месяца, во второй половине лета.

«К нашей акции может присоединиться любой желающий. Вне зависимости от того, ездит он на двух колесах, на четырех, или вообще предпочитает пешие прогулки» - сообщил один из участников мероприятия.

Текст: Платон Маматов