День защиты детей в парке им. Бондина г. Нижний Тагил

Также у музея А.П. Бондина в 15.00 откроется фотовыставка «Вместе защитим», посвященная теме защиты детей от насилия. На ней будут подведены итоги фотомарафона «Вместе защитим», проходившего с 20 по 25 мая в г. Нижний Тагил, и награждены победители.