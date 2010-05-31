День защиты детей в парке им. Бондина г. Нижний Тагил
31 мая 2010, 18:44ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июня с 16.00 до 18.00 в парке им. Бондина будут действовать игровые площадки для детей. Детей ждут рисунки на асфальте, спортивные игры, веселые старты, интересные конкурсы и сладкие призы.
Игровые площадки организует Управление по делам молодежи совместно с учреждениями профессионального образования и Альфа-банком.
Также у музея А.П. Бондина в 15.00 откроется фотовыставка «Вместе защитим», посвященная теме защиты детей от насилия. На ней будут подведены итоги фотомарафона «Вместе защитим», проходившего с 20 по 25 мая в г. Нижний Тагил, и награждены победители.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей