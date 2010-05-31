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Детский международный фестиваль клоунады и эксцентрики «Цирк нашего детства» в цирке Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детский международный фестиваль клоунады и эксцентрики «Цирк нашего детства» в цирке Екатеринбурга

31 мая 2010, 10:43ОбществоArtem
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