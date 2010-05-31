Детский международный фестиваль клоунады и эксцентрики «Цирк нашего детства» в цирке Екатеринбурга
31 мая 2010, 10:43ОбществоArtem
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С 31 мая по 1 июня на суд зрителей и профессионального жюри юные артисты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии представят цирковые номера в жанре клоунады (музыкальная клоунада, буффонада, сатирическая, музыкальная эксцентрика, клоуны-дрессировщики) и номера других цирковых жанров, поставленные в комическом стиле.
В фестивальной программе зрители смогут увидеть участников телешоу «Минута славы», «Москва-НТВ-транзит».
Жюри возглавит Директор Екатеринбургского государственного цирка, знаменитый клоун, народный артист России А.П. Марчевский.
Победители фестиваля выступят в одной программе вместе с выдающимися мастерами мировой клоунады на III Всемирном фестивале клоунов, который пройдет в Екатеринбурге в ноябре 2010 года.
В программу фестиваля войдут конкурсы, веселые акции, награждения, торжественные шествия. Также зрителей ждут мастер-классы для начинающих клоунов, презентация первого выпуска детского журнала "Школа клоунов", выставка детских фото- и художественных работ, посвященных цирку.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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