Два человека погибли в аварии на трассе Нижний Тагил – Усть-Утка

В ночь на 30-е мая, водитель «Субару» двигаясь по трассе Нижний Тагил – Усть-Утка, не справился с управлением и вылетел с дороги. Скорость иномарки превышала допустимую, считают госавтоинспекторы. Съехав с дороги, машина перевернулась и врезалась в дерево. Удар был такой силы, что водитель погиб на месте. Пассажир скончался в машине «скорой помощи».