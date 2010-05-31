Два человека погибли в аварии на трассе Нижний Тагил – Усть-Утка
31 мая 2010, 17:24ОбществоArtem
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Ночная гонка завершилась трагедией.
В ночь на 30-е мая, водитель «Субару» двигаясь по трассе Нижний Тагил – Усть-Утка, не справился с управлением и вылетел с дороги. Скорость иномарки превышала допустимую, считают госавтоинспекторы. Съехав с дороги, машина перевернулась и врезалась в дерево. Удар был такой силы, что водитель погиб на месте. Пассажир скончался в машине «скорой помощи».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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