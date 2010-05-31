Две жительницы г. Нижний Тагил удостоены премии областного Минкульта

В номинации «Милосердие и забота» отмечена заведующая отделом автоматизированных технологий Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила Елена Хамзина. При ее участии создана локальная вычислительная сеть библиотеки, электронная база данных аудиокниг, в Интернет-центре организовано автоматизированное рабочее место для незрячих и слабовидящих пользователей. Еще одна премия присуждена Ольге Сергеевой, художественному руководителю народного коллектива хореографического ансамбля «Родничок» ДК культуры «Юбилейный», отметили в управлении культуры администрации Нижнего Тагила.