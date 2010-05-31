Французские писатели путешествуют по Транссибу. Сегодня они на Урале

На нем французские писатели путешествуют по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток, в рамках Года России и Франции. Задача проекта — познакомить французских литераторов с современной Россией, как она есть, без прикрас, домыслов и мифов, а российских читателей - с видными представителями литературных кругов Франции.