Французские писатели путешествуют по Транссибу. Сегодня они на Урале
31 мая 2010, 16:54ОбществоArtem
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На станцию Екатеринбург-Пассажирский сегодня прибудет литературный поезд «Блез Сандрар».
На нем французские писатели путешествуют по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток, в рамках Года России и Франции. Задача проекта — познакомить французских литераторов с современной Россией, как она есть, без прикрас, домыслов и мифов, а российских читателей - с видными представителями литературных кругов Франции.
Этим путешествием французские литераторы, среди которых Доминик Фернандез, Паскаль Брюкнер, Жан Эшноз, осуществят мечту французского поэта Блеза Сандрара, написавшего в 1913 году поэму «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской», в которой описывалось воображаемое путешествие по Транссибирской магистрали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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