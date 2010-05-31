К выходным на Средний Урал придет настоящее лето – будет жарко и сухо
31 мая 2010, 16:20ОбществоArtem
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Постепенное потепление ожидается на Среднем Урале на этой неделе – в первые дни календарного лета.
Уже к выходным днем прогнозируется по-летнему жаркая температура - около +30°С и без дождей. Как сообщили Накануне.RU в областном Гидрометеоцентре, небольшой дождь возможен на этой неделе лишь завтра. В остальные дни над регионом установится фронт сухой и теплой погоды.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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