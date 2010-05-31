К выходным на Средний Урал придет настоящее лето – будет жарко и сухо

Уже к выходным днем прогнозируется по-летнему жаркая температура - около +30°С и без дождей. Как сообщили Накануне.RU в областном Гидрометеоцентре, небольшой дождь возможен на этой неделе лишь завтра. В остальные дни над регионом установится фронт сухой и теплой погоды.