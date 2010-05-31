Матвеев и Бегунов представят в Екатеринбурге spoken-word программу

Этот известный в мире жанр до сих пор не был представлен на Урале. Spoken-word – это слово и ритм, литература и музыка. В этом направлении порой складывались весьма необычные дуэты вроде Роберта Шекли и Брайна Ино, Уильяма Берроуза и Курта Кобейна. Даже Джим Моррисон неоднократно участвовал в подобных проектах. 2 июня, в клубе Бен Холл Андрей Матвеев прочитает свою прозу, а гитара Бегунова придаст текстам новые краски, создаст атмосферу, фон и настроение, отмечает Итар-Тасс.