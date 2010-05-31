Матвеев и Бегунов представят в Екатеринбурге spoken-word программу
31 мая 2010, 16:49ОбществоArtem
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Писатель Андрей Матвеев и музыкант Владимир Бегунов представят в Екатеринбурге совместную spoken-word программу «Кладбище историй».
Этот известный в мире жанр до сих пор не был представлен на Урале. Spoken-word – это слово и ритм, литература и музыка. В этом направлении порой складывались весьма необычные дуэты вроде Роберта Шекли и Брайна Ино, Уильяма Берроуза и Курта Кобейна. Даже Джим Моррисон неоднократно участвовал в подобных проектах. 2 июня, в клубе Бен Холл Андрей Матвеев прочитает свою прозу, а гитара Бегунова придаст текстам новые краски, создаст атмосферу, фон и настроение, отмечает Итар-Тасс.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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