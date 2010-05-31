На Среднем Урале первый случай полиомиелита
31 мая 2010, 17:50ОбществоArtem
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Он выявлен в Екатеринбурге у молодого человека, приехавшего на заработки из Таджикистана, где разгорается эпидемия этой болезни.
Как пишет УралПолитРу, в субботу молодой штукатур с высокой температурой и жалобами на головную боль и боль в ногах был доставлен в инфекционное отделение ГКБ N40, где ему и поставили диагноз «острый паралитический полиомиелит». Где и от кого мог заразиться заболевший – выясняется.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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