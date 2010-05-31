На Среднем Урале первый случай полиомиелита

Как пишет УралПолитРу, в субботу молодой штукатур с высокой температурой и жалобами на головную боль и боль в ногах был доставлен в инфекционное отделение ГКБ N40, где ему и поставили диагноз «острый паралитический полиомиелит». Где и от кого мог заразиться заболевший – выясняется.