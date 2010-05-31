На улицах г. Нижний Тагил станет светлее. Но не на всех
31 мая 2010, 17:35ОбществоArtem
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На восстановление наружного освещения в Нижнем Тагиле в этом году потратят 400 тысяч рублей.
Как рассказал главный специалист комитета по городскому хозяйству Дмитрий Сафронов, планируется восстановить наружное освещение на улицах Весенняя и Геологов, а также на детской площадке в микрорайоне Нижняя Черемшанка и на улице Краснознаменная в районе домов 98 и 106.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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