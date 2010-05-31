На улицах г. Нижний Тагил станет светлее. Но не на всех

Как рассказал главный специалист комитета по городскому хозяйству Дмитрий Сафронов, планируется восстановить наружное освещение на улицах Весенняя и Геологов, а также на детской площадке в микрорайоне Нижняя Черемшанка и на улице Краснознаменная в районе домов 98 и 106.