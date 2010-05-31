Найденное животное в г. Нижний Тагил может стать вашим только через полгода
31 мая 2010, 17:30ОбществоArtem
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Стать полноправным собственником найденного безнадзорного животного теперь возможно при условии, что прежний хозяин не объявится в течение шести месяцев после подачи заявления о находке.
Такие изменения в правила содержания домашних животных приняла Нижнетагильская городская Дума. В правилах также отмечено, что при возврате безнадзорных животных их владельцу, нашедший имеет право требовать вознаграждение и возмещение расходов на содержание. Размеры вознаграждений регулируются 229 статьей Гражданского кодекса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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