Найденное животное в г. Нижний Тагил может стать вашим только через полгода

Такие изменения в правила содержания домашних животных приняла Нижнетагильская городская Дума. В правилах также отмечено, что при возврате безнадзорных животных их владельцу, нашедший имеет право требовать вознаграждение и возмещение расходов на содержание. Размеры вознаграждений регулируются 229 статьей Гражданского кодекса.