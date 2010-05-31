По мотивам романа «Обломов» создадут компьютерную игру

В преддверии 200-летия со дня рождения Ивана Гончарова местный губернатор Сергей Морозов предложил перенести легендарного Обломова со страниц книги на мониторы компьютеров. По мнению главы региона, компьютерная игра в жанре «квест» - вполне уместный способ «продвигать творческое наследие Гончарова в молодежной среде». Об этом сообщает газета «Новые Известия».