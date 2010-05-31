По мотивам романа «Обломов» создадут компьютерную игру
31 мая 2010, 16:27ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Так в Ульяновской области решили прививать любовь к классической литературе.
В преддверии 200-летия со дня рождения Ивана Гончарова местный губернатор Сергей Морозов предложил перенести легендарного Обломова со страниц книги на мониторы компьютеров. По мнению главы региона, компьютерная игра в жанре «квест» - вполне уместный способ «продвигать творческое наследие Гончарова в молодежной среде». Об этом сообщает газета «Новые Известия».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей