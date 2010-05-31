Роспотребнадзор опровергает слухи о скором подорожании сигарет
Роста цен на сигареты в самое ближайшее время ждать не стоит, считает заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Андрей Кузьмин.
Аналогичного мнения придерживается и начальник отдела торговли администрации Нижнего Тагила Галина Веверица. По их словам, пока никаких дополнительных нормативных документов, регулирующих стоимость табачных изделий, не поступало. При этом продолжает действовать федеральный закон, обязующий продавца устанавливать цену на сигареты не выше указанной производителем на пачке. И если правительство установит минимальную розничную цену на сигареты, то производителям придётся писать на пачке именно её.
Между тем, в прошлом году специалисты Роспотребнадзора выявили четырёх недобросовестных продавцов, торговавших табаком по завышенной цене. С начала года было проведено 9 проверок, проинспектировано 368 пачек сигарет. На 8-ми объектах покупателям не предоставляли полной информации о товаре, но нигде ценообразование на сигареты не нарушалось, отметил Андрей Кузьмин.
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