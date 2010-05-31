Роспотребнадзор опровергает слухи о скором подорожании сигарет

Аналогичного мнения придерживается и начальник отдела торговли администрации Нижнего Тагила Галина Веверица. По их словам, пока никаких дополнительных нормативных документов, регулирующих стоимость табачных изделий, не поступало. При этом продолжает действовать федеральный закон, обязующий продавца устанавливать цену на сигареты не выше указанной производителем на пачке. И если правительство установит минимальную розничную цену на сигареты, то производителям придётся писать на пачке именно её.