Сегодня – День блондинок

Впервые этот праздник отмечался 31 мая 2006 года. В этот день состоялась церемония вручения премии Бриллиантовая шпилька – первая специальная премия для блондинок – талантливых, умных, успешных и модных. По мнению ученых, праздновать День блондинок жители планеты будут не слишком долго: к 2202 году светловолосые люди вообще исчезнут с лица Земли. Лишь за полвека их число сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты, отмечает «Новый Регион».