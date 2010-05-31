Сегодня – День блондинок
31 мая 2010, 16:37ОбществоArtem
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Сегодня светловолосые жительницы Свердловской области смогут отметить международный День блондинок.
Впервые этот праздник отмечался 31 мая 2006 года. В этот день состоялась церемония вручения премии Бриллиантовая шпилька – первая специальная премия для блондинок – талантливых, умных, успешных и модных. По мнению ученых, праздновать День блондинок жители планеты будут не слишком долго: к 2202 году светловолосые люди вообще исчезнут с лица Земли. Лишь за полвека их число сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты, отмечает «Новый Регион».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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