Сегодня всемирный день отказа от курения
31 мая 2010, 18:11ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во всемирный день отказа от курения большинство жителей г. Нижний Тагил от сигарет воздерживаться не стали.
Тем не менее, несколько желающих бросить пагубную привычку всё же нашлись. На «горячую линию», организованную диспансерным наркологическим отделением Психиатрической больницы №7 позвонили 6 тагильчан – четверо мужчин и две женщины. На их вопросы о том, как бросить курить, ответил заведующий отделение Алексей Сухотский. Он также дал позвонившим несколько конкретных советов, как отказаться от табака.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей