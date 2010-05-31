Сегодня всемирный день отказа от курения

Тем не менее, несколько желающих бросить пагубную привычку всё же нашлись. На «горячую линию», организованную диспансерным наркологическим отделением Психиатрической больницы №7 позвонили 6 тагильчан – четверо мужчин и две женщины. На их вопросы о том, как бросить курить, ответил заведующий отделение Алексей Сухотский. Он также дал позвонившим несколько конкретных советов, как отказаться от табака.