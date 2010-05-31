Секретом прочности Великой китайской стены названа рисовая каша

Как пишет газета The Daily Telegraph, химики установили, что в состав раствора, скрепляющего каменные блоки сооружения, входила клейкая рисовая каша. Ее использование было для того времени прогрессивным и новаторским шагом. На участках почвы, куда попадали капли этого раствора, до сих пор не могут прорасти травы.