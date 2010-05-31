Секретом прочности Великой китайской стены названа рисовая каша
31 мая 2010, 16:32ОбществоArtem
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Китайские ученые узнали секрет прочности и долговечности Великой стены.
Как пишет газета The Daily Telegraph, химики установили, что в состав раствора, скрепляющего каменные блоки сооружения, входила клейкая рисовая каша. Ее использование было для того времени прогрессивным и новаторским шагом. На участках почвы, куда попадали капли этого раствора, до сих пор не могут прорасти травы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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