Сигареты в День отказа от курения практически во всех магазинах г. Нижний Тагил продавались свободно
31 мая 2010, 18:06ОбществоArtem
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К областной акции «Стоп, сигарета» присоединились лишь 15 торговых точек города.
Там продажу табака ограничили на один-два часа, рассказала нам начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг Галина Веверица. Сетевые магазины ограничились лишь размещением плакатов о вреде курения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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