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Сигареты в День отказа от курения практически во всех магазинах г. Нижний Тагил продавались свободно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сигареты в День отказа от курения практически во всех магазинах г. Нижний Тагил продавались свободно

31 мая 2010, 18:06ОбществоArtem
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