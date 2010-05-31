Средняя продолжительность жизни свердловчан через 5 лет увеличится
31 мая 2010, 16:41ОбществоArtem
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К 2015 году свердловчане будут жить на три года дольше.
Средняя продолжительность жизни составит 71 год.Сейчас этот показатель на уровне 68 лет, - сообщил ГородФМ заместитель министра экономики Анатолий Оглоблин. Достигать новых показателей власти планируют за счет снижения смертности - в частности, в результате дорожно-транспортных происшествий. Так, в области активизируют работу по созданию трассовых медпунктов. Среди других мероприятий, направленных на снижение смертности, замминистра отметил появление общих врачебных практик и создание условий на предприятиях, которые позволят избежать производственных травм.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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