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Средняя продолжительность жизни свердловчан через 5 лет увеличится
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средняя продолжительность жизни свердловчан через 5 лет увеличится

31 мая 2010, 16:41ОбществоArtem
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