Средняя продолжительность жизни свердловчан через 5 лет увеличится

Средняя продолжительность жизни составит 71 год.Сейчас этот показатель на уровне 68 лет, - сообщил ГородФМ заместитель министра экономики Анатолий Оглоблин. Достигать новых показателей власти планируют за счет снижения смертности - в частности, в результате дорожно-транспортных происшествий. Так, в области активизируют работу по созданию трассовых медпунктов. Среди других мероприятий, направленных на снижение смертности, замминистра отметил появление общих врачебных практик и создание условий на предприятиях, которые позволят избежать производственных травм.