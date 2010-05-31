Уралхимпласт отметил профессиональный праздник

За пять месяцев, по сравнению с 2009-м, в полтора раза увеличились выпуск и реализация продукции, - отмечает гендиректор Уралхимпласта Александр Звонов. По целому ряду позиций тагильские химики вышли на докризисный уровень. На предприятии идет активная модернизация производств. В частности, реконструируются производства фенол-формальдегидных смол, пластиката и карбамидных смол. К празднику двум работникам УХП – инженеру-технологу Эльвире Волощук и аппаратчику Татьяне Расюк присвоено звание «Почетный химик».