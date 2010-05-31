В г. Нижний Тагил сегодня будут тестировать на ВИЧ

Для удобства он будет работать вечером с 17.00 до 23.00 часов. За 15 минут все желающие смогут анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить информацию по профилактике ВИЧ-инфекции. Все, сдавшие анализ, получат сувениры и информационные материалы. Как отмечают специалисты врачебно-физкультурного диспансера, в Нижнем Тагиле по состоянию на 1 мая выявлено 843 ВИЧ-инфицированных человека. По прогнозам эпидемиологов, к концу года их число превысит 1000.