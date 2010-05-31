В г. Нижний Тагил сегодня будут тестировать на ВИЧ
31 мая 2010, 17:42ОбществоArtem
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В центре района – на проспекте Вагоностроителей возле «России», развернули мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Для удобства он будет работать вечером с 17.00 до 23.00 часов. За 15 минут все желающие смогут анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить информацию по профилактике ВИЧ-инфекции. Все, сдавшие анализ, получат сувениры и информационные материалы. Как отмечают специалисты врачебно-физкультурного диспансера, в Нижнем Тагиле по состоянию на 1 мая выявлено 843 ВИЧ-инфицированных человека. По прогнозам эпидемиологов, к концу года их число превысит 1000.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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