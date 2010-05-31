Юбилей профсоюзной организации УВЗ
31 мая 2010, 12:32ОбществоArtem
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Профсоюзная организация НПК «Уралвагонзавод» отметила 75-летний юбилей. Она была создана, когда строительство будущего вагоногиганта еще не было завершено. 28 мая 1935 года состоялась первая конференция.
На сегодняшний день профсоюзная организация УВЗ входит в число крупнейших и влиятельных организаций Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. Профсоюз завода-гиганта состоит из 120 профсоюзных организаций производственных подразделений и объединяет почти 25 тысяч заводчан.
Любые вопросы, касающиеся производственной деятельности трудящихся, охраны их труда или обеспечения социальных гарантий, решаются администрацией Уралвагонзавода и профсоюзом сообща - на благо уралвагонзаводцев и корпорации.
По случаю юбилея общественной организации во Дворце культуры имени И.В. Окунева состоялся торжественный вечер, где активисты профсоюзной жизни были награждены грамотами и памятными подарками.
© Пресс-служба ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
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