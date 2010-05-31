Юбилей профсоюзной организации УВЗ

На сегодняшний день профсоюзная организация УВЗ входит в число крупнейших и влиятельных организаций Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. Профсоюз завода-гиганта состоит из 120 профсоюзных организаций производственных подразделений и объединяет почти 25 тысяч заводчан.

Любые вопросы, касающиеся производственной деятельности трудящихся, охраны их труда или обеспечения социальных гарантий, решаются администрацией Уралвагонзавода и профсоюзом сообща - на благо уралвагонзаводцев и корпорации.

По случаю юбилея общественной организации во Дворце культуры имени И.В. Окунева состоялся торжественный вечер, где активисты профсоюзной жизни были награждены грамотами и памятными подарками.