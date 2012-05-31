ГИБДД отреагировало на обращение тагильчанина по факту многочисленных нарушений ПДД водителями маршруток (ФОТО)

Ход своего расследования и факты нарушения ПДД он описал в официальном обращении на имя Начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрия Дёмина. Свое письмо он подкрепил многочисленными фотографиями. Почти все случаи нарушений, подмеченных Максимом, происходили на Вагонке.

Например, «блюститель» порядка на дороге описал случай нарушения маршрутчиками правилпри движении на круговом перекрестке Вагоностроителей-Зари во время ремонта. Напомним, автомобили ехали по трамвайным путям напрямик, не желая объезжать автомобили дорожных служб.

Далее, Максима возмущает тот факт, что водители Газелей, особенно в часы пик, пренебрегают маршрутами и ездят напрямик, набрав полную машину пассажиров. Часто они не доезжают до конечной остановки маршрута, разворачиваясь чуть ли не на полпути на участках лежачих полицейских и пешеходных переходах.

Также Максим отдельно попросил разъяснить, почему газелисты останавливают у «Северного Урала», хотя ни знака «Остановка общественного транспорта», ни уширяющего дорогу кармана там нет.

К сожалению, никаких действенных мер устранения перечисленного я не вижу. На сегодняшний день, пожалуй, проще указать те места, где ПДД «маршруточниками» не нарушаются. Описанное в настоящем обращении —лишь капля в море. Считаю, подобная работа водителей «ГАЗелей» уже давно требует незамедлительного принятия комплексных мер со стороны контролирующих органов. Поэтому прошу прокомментировать обращение по пунктам и указать принимаемые действенные меры написал в обращении Максим.

На обращение тагильчанина ГИБДД отреагировало, и подробно написало о мерах и проведенных профилактических мероприятиях, принятых по его обращению. Думаю, логично будет включить текст ответа от лица Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Нижнего Тагила Анатолия Чернова полностью.

В целях повышения транспортной дисциплины на пассажирском транспорте, проведено 2 целенаправленных рейдапо скрытому контролю,за соблюдением ПДД водителями транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, на маршруте следования.

По результатам скрытых проверок к административной ответственности привлечено 2 водителя автобусов за нарушениеправил остановкипо ст. 12.19 ч.3 КоАП РФ «остановка на пешеходном переходе». Также по предоставленным Вами фотоматериалов было составлено 2 административных протокола по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ.

Проведена проверка при выпуске на линию ООО «Фирма ТАС», в ходе которой было привлечено к административной ответственности два водителя маршрутных такси по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ. По результатам проверки на должностное лицо, ответственное за выпуск автотранспорта, составлен административный протокол по ст. 12.31ч. 2 КоАП РФ.

Руководителю ООО «Фирма ТАС» выдано предписание на устранение выявленных нарушений в части:

- исключения выпуска на линию транспортных средств с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация.

- соблюдения водителями транспортных средств ООО «Фирма ТАС» утвержденного маршрута следования и остановки на утвержденных и обозначенных остановочных пунктах.

Направленаинформация в Уральское Управление государственного автодорожного надзора и прокуратуру г. Нижнего Тагила о нарушении приказа Министра транспорта РФ от 08.01.1997 го № 2 «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами».

Организована рабочая встреча с руководителем пассажирского автотранспортного предприятияООО «Фирма ТАС», где доведена информация о нарушении ПДД водителями предприятия и о необходимости организации проведения дополнительных инструктажей водительского составапо соблюдению требований Правил дорожного движения Российской Федерации.

Личный состав ОБ ДПС ГИБДД ориентирован на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями транспортных средств, осуществляющими перевозку пассажиров.

Получается, что обращение в ГИБДД тагильчан – не пустой звук, работа проводится, и проводится довольно скрупулезно, судя по официальному ответу. Конечно, эти меры временные и не могут пресечь нарушения впредь. Но чем больше будет подобных обращений, тем больше будет проверок и рейдов, что, может быть, в итоге воспитает в водителях общественного транспорта культуру езды и заставит их все-таки соблюдать ПДД.