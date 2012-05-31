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ГИБДД отреагировало на обращение тагильчанина по факту многочисленных нарушений ПДД водителями маршруток (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД отреагировало на обращение тагильчанина по факту многочисленных нарушений ПДД водителями маршруток (ФОТО)

31 мая 2012, 18:02ОбществоВалерия Лошкарева
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