С 1 июля существенно увеличится размер штрафов за нарушение ПДД

В пять раз увеличен штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожнымизнаками. То же самое касается игнорирования разметки, запрещающей остановку илистоянку авто. Раньше штраф равнялся 300 рублям, теперь вырос до 1500 рублей.

В случае непредоставления преимущества в движении маршрутному транспорту илимашинам с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами на нарушителянакладывается штраф 1500 рублей. Наказание действует в случае остановки наполосе для маршрутных транспортных средств. Ранее размер штрафа составлял 800,максимум 1000 рублей.

Увеличено наказание за нарушение правил остановки и стоянки. Так, заостановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5метров перед ним предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Штрафом в размере1000 рублей обойдется водителю остановка или стоянка в местах остановки маршрутныхтранспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутныхтранспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадкипассажиров.

В том числе ввели наказание за остановку или стоянку на трамвайных путях вразмере 1500 рублей. Таким же штрафом облагается остановка или стоянка далеепервого ряда от края проезжей части.

Водители будут наказываться за нарушение правил остановки или стоянки напроезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортныхсредств, здесь же остановки или стоянки в тоннеле. Штраф увеличат до 2000рублей.

Штраф 1000 рублей будет наложен на водителя, который нарушает правила,установленные для движения транспортных средств в жилых зонах (раздел 17 ПДДРФ).

Как сообщает официальный сайт УГИБДД Свердловской области, теперьФедеральным законом № 69-ФЗ закреплено, что перемещение транспортных средств наспециализированную стоянку, оплата расходов на перемещение, хранение и возвраттранспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законамисубъектов Российской Федерации - расходы на перемещение и хранение задержанноготранспортного средства, возмещаются лицом, совершившим административноеправонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.