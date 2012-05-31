Самых популярных кошек и собак выберут жители Нижнего Тагила уже на этой неделе
31 мая 2012, 10:01Общество
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С 21 мая на TagilCity.ru проходит конкурс среди кошек и собак Нижнего Тагила. Участвуют и титулованные, породистые животные, и простые домашние питомцы - и все они уже настоящие любимцы посетителей портала.
Голосование продлится до 00.00 4 июня, то есть до конца дня воскресенья все желающие могут проголосовать за приглянувшегося зверька, а может даже сразу за нескольких. Самый сложный этап конкурса еще впереди - нам предстоит выбрать тройку лидеров голосования, выбрать тех, кто завоевал больше всех сердец и получит замечательные призы от спонсора конкурса интернет-магазина zoo-nt.ru.
Напоминаем, за что именно борется множество питомцев вместе с их любящими и заботливыми хозяевами:
Давайте пожелаем удачи всем-всем участникам и дождемся проверки голосов лидеров голосования, а там не за горами и объявление результатов и торжественное вручение подарков победителям!
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