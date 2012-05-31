Самых популярных кошек и собак выберут жители Нижнего Тагила уже на этой неделе

Голосование продлится до 00.00 4 июня, то есть до конца дня воскресенья все желающие могут проголосовать за приглянувшегося зверька, а может даже сразу за нескольких. Самый сложный этап конкурса еще впереди - нам предстоит выбрать тройку лидеров голосования, выбрать тех, кто завоевал больше всех сердец и получит замечательные призы от спонсора конкурса интернет-магазина zoo-nt.ru.