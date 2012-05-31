Сегодня Всемирный день блондинок – всех белокурых тагильчанок с праздником!
31 мая 2012, 10:57Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 31 мая блондинки по всему свету отмечают свой день. И это уже шестой раз, когда белокурые и безапелляционно прекрасные обращают на себя внимание. В этот день проходит церемония эксклюзивной премии «Бриллиантовая шпилька», присудить которую могут исключительно блондинке.
Претендентка на вручение должна также обладать талантом,умом, должна быть успешной, модной и, самое главное, женственной. Хочетсязадать вопрос, а гости на церемонии могут быть шатенами или рыжими? Но даже если для них есть специальныеместа аутсайдеров, побывать на шикарном празднике представляется весьма интересным.
Как ни крути, но блондинки с каждым годом все ближеподбираются к статусу феномена планеты. Только за последние полвека числосветловолосых людей сократилось с 49% до 14%. Ученые предполагают, что к 2202году блондинов на Земле не останется вообще. Так давайте сегодня чествоватьнаших белокурых подруг и сотрудниц, делая им всевозможные комплименты. Ведьбуквально через несколько лет они станут настоящей легендой.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей