Сегодня Всемирный день блондинок – всех белокурых тагильчанок с праздником!

Претендентка на вручение должна также обладать талантом,умом, должна быть успешной, модной и, самое главное, женственной. Хочетсязадать вопрос, а гости на церемонии могут быть шатенами или рыжими? Но даже если для них есть специальныеместа аутсайдеров, побывать на шикарном празднике представляется весьма интересным.

Как ни крути, но блондинки с каждым годом все ближеподбираются к статусу феномена планеты. Только за последние полвека числосветловолосых людей сократилось с 49% до 14%. Ученые предполагают, что к 2202году блондинов на Земле не останется вообще. Так давайте сегодня чествоватьнаших белокурых подруг и сотрудниц, делая им всевозможные комплименты. Ведьбуквально через несколько лет они станут настоящей легендой.