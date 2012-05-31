Семинар «Возможности интернета для решения маркетинговых задач» получил высокую оценку участников

Специалисты поделились своим опытом в сфере поисковой оптимизации, поделились секретами успешного проектирования сайтов, правилами создания эффективных продающих сайтов и интересными хитростями нестандартного продвижения товаров и услуг в интернете.

Так, посетители познакомились с интересами современного пользователя Рунета, узнали, как прогнозировать и организовывать посещаемость интернет-ресурса.

Как отметила Марина Богатырева, маркетолог холдинговой компании «Грани», которая приехала на семинар специально из Екатеринбурга, самыми прикладными и доступными стали доклады Сергея Демидова «Продающий сайт. Реально ли в Нижнем Тагиле?» и «Каким должен быть эффективный сайт?». Это и понятно - из 50 слайдов двух презентаций Сергея половина состояла из наглядных примеров того, как должен выглядеть сайт и чего на нем быть не должно.

За 3 дня семинара, а это 15 часов, его посетили 43 человека. Они изучили 6 различных тем, задали несколько десятков вопросов и рассмотрели свыше 100 наглядных примеров.

Гости семинара - это маркетологи и специалисты по рекламе, руководители организаций, а также и представители творческих профессий: семинар посетили начинающие дизайнеры (студенты одного из учебных заведений города), присутствовала Елена Боярская, главный редактор радио «Маяк» и «Экофонд» и информагентства «Все новости».

По итогам семинара участники заполнили анкеты и оставили свои отзывы:

Спасибо! Было очень интересно и познавательно, вам удалось достаточно сложную и насыщенную терминологией информацию, сделать доступной для понимания и восприятия. Постараемся использовать полученные знания в работе нашей компании Марина Уткина, начальник отдела BTL и PR в WHN «Идея».

Молодцы! Спасибо! Содержательный и полезный семинар. Можно было увеличить врем семинара, чтобы глубже проработать все темы (10-18 часов) Наталья Анисимова, маркетолог ГК «Деловой стиль».

Также участники давали оценку по 10-балльной шкале ораторам и информации, которую они донесли до них. Так, средний балл за первый семинар составил 7,75, за второй - 8,8 балла, а за третий - 8,95.

Было очень интересно помогать аудитории постепенно, шаг за шагом вникать в тонкости интернет-продвижения. Радует, что для бизнесменов, для организаций Нижнего Тагила интернет становится уже привычным способом достижения своих коммерческих целей Александра Балуева.

Приятно, что у аудитории возникали вопросы. Мы много беседовали, рассматривали самые разные примеры для реальных ситуаций, которые возникают у участников семинара Сергей Демидов.

Аудитория собралась очень интересная, разносторонняя, поэтому работать с ней было увлекательно. Мы благодарим за все отзывы и отметки, которые оставили нам участники семинаров. Мы учтем все пожелания, доработаем все, что необходимо, и обязательно проведем подобные мероприятия еще раз! -- Ирина Пономарева.

Уже 4 июня участники семинаров 29 и 30 мая получат все презентации на свои почтовые ящики. А еще мы подготовили один приятный бонус для наших клиентов: именно они смогут посмотреть специально подготовленную видеозапись с семинара, которая будет находится в ограниченном доступе и будет открыта для просмотра лишь для клиентов TagilCity.ru и Viasite.ru.