Тагильчане отпраздновали День рождения города-побратима Кривого Рога (ФОТО)

ПредставителиНижнего Тагила приехали на праздник с подарками. На официальном приеме у главы городаКривого Рога Ю. Г. Викулова наши заместитель Главы Админитсрации по социальнымвопросам В. Г. Суров и заместитель начальника отдела культуры Администрациигорода Т. А. Раенок вручили побратимам символ тагильского промысла - подносы сросписью на металле.

Встречапрошла продуктивно, тагильчане смогли более плотно познакомиться с особенностямикриворожской культуры. Еще бы, город праздновал день своего основания ипредстал во всей красе. Члены делегации осмотрели достопримечательности КривогоРога: памятник «Козак Кривой Рог», светодинамический фонтан перед зданиемисполкома горсовета, цеточные часы, памятный знак погибшим воинам-афганцам ихрам в честь иконы Божье Матери «Взыскание погибшим».

Тожественныемероприятия в городе длились почти три дня - с 25 по 27 мая. В завершающий деньтагильская делегация приняла участие в городском театрализованном празднике настадионе «Металлург».

Фото с сайта Администрации города