Тагильские подрядчики решают, кто будет доводить до ума неудачный участок на Вагоностроителей

Напомним, после ремонта этой улицы асфальт растрескался, и из трещин полезла глина и грязь, которую по дороге сейчас растаскивают автомобили. Оказалось, что под слоем асфальта была неустойчивая почва, так называемый плывун. Примерно такая же ситуация произошла и на мосту по улице Индустриальной. По словам сотрудников Комитета по городскому хозяйству Администрации города, предугадать эту ситуацию заранее невозможно.