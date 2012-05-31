Тагильские подрядчики решают, кто будет доводить до ума неудачный участок на Вагоностроителей
Вчера на совещании по ремонту дорог в Администрации Нижнего Тагила встал вопрос о повторном ремонте участка проспекта Вагоностроителей около дома №3 и Пельменной.
Напомним, после ремонта этой улицы асфальт растрескался, и из трещин полезла глина и грязь, которую по дороге сейчас растаскивают автомобили. Оказалось, что под слоем асфальта была неустойчивая почва, так называемый плывун. Примерно такая же ситуация произошла и на мосту по улице Индустриальной. По словам сотрудников Комитета по городскому хозяйству Администрации города, предугадать эту ситуацию заранее невозможно.
Теперь неудачный участок дороги необходимо переделывать, предварительно выбрав неустойчивые слои почвы и засыпав вместо них другой материал. Кто будет выполнять работы, подрядчик, выполнявший ремонт на Вагоностроителей, компания «Магистраль-НТ», или новый подрядчик, получивший заказ на ремонт другого участка Вагоностроителей, организация «Тагилдор», пока не решено.
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