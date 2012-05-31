В Екатеринбургском зоопарке появился гепард
Не успели жители города привыкнуть к экзотичным трубкозубам, как в Екатеринбургском зоопарке поселился новый житель.
В среду, 30 мая, Екатеринбургский зоопарк открыл для посетителей вольеру с представителем самых грациозных и быстрых животных в мире — гепардом Лялей.
Ранее жители и гости России могли увидеть гепардов в неволе на территории нашей необъятной родины лишь в Москве и Новосибирске, также гепарды есть в коллекциях зоопарков Ярославля и Челябинска. Эти животные находятся под угрозой исчезновения, сохранить их можно только в неволе: близкородственное скрещивание привело к потере генетического разнообразия популяции гепардов в природе, и выжить в случае малейших изменений в окружающей среде им будет трудно, что в свою очередь ведет к полному вымиранию гепардов.
В ближайших планах зоопарка найти для пятнистого новосёла пару. Известно, что в неволе размножение гепардов происходит крайне редко. И для Екатеринбургского зоопарка, как и для зоопарков других городов, одной из основных целей остается создание максимально благоприятных условий для получения потомства.
Фото с сайта oblgazeta.ru