В Екатеринбургском зоопарке появился гепард

Ранее жители и гости России могли увидеть гепардов в неволе на территории нашей необъятной родины лишь в Москве и Новосибирске, также гепарды есть в коллекциях зоопарков Ярославля и Челябинска. Эти животные находятся под угрозой исчезновения, сохранить их можно только в неволе: близкородственное скрещивание привело к потере генетического разнообразия популяции гепардов в природе, и выжить в случае малейших изменений в окружающей среде им будет трудно, что в свою очередь ведет к полному вымиранию гепардов.