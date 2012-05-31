В июне тагильчанам запретили проводить время в лесу. Для их же безопасности

Это решение было озвучено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Меры по предотвращению пожаров и гибели людей, а в 2012 году от пожаров было уже 12 смертей, в этом году очень жесткие. Надеемся, они будут действенны.

Для предотвращения лесных пожаров начальнику Нижнетагильского УМВД Алексею Умывалкину было рекомендовано организовать работу служд ППС по выявлению мест ночлега бомжей в заброшенных строениях и пресечению разжигания ими открытого огня. По данным служб МЧС, из-за халатного обращения с огнем в Нижнем Тагиле ежедневно происходит 40 возгораний сухой травы и мусора. Лесных пожаров пока не зафиксировано, но и особой жары, на период которой приходятся эти возгорания, еще не было.