В июне тагильчанам запретили проводить время в лесу. Для их же безопасности
31 мая 2012, 11:09Общество
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Противопожарная безопасность превыше всего – именно она заставила чиновников и полицейских Нижнего Тагила пойти на крайние меры. Тагильчанам ограничили доступ в лес в праздничные и выходные дни июня.
Это решение было озвучено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Меры по предотвращению пожаров и гибели людей, а в 2012 году от пожаров было уже 12 смертей, в этом году очень жесткие. Надеемся, они будут действенны.
Для предотвращения лесных пожаров начальнику Нижнетагильского УМВД Алексею Умывалкину было рекомендовано организовать работу служд ППС по выявлению мест ночлега бомжей в заброшенных строениях и пресечению разжигания ими открытого огня. По данным служб МЧС, из-за халатного обращения с огнем в Нижнем Тагиле ежедневно происходит 40 возгораний сухой травы и мусора. Лесных пожаров пока не зафиксировано, но и особой жары, на период которой приходятся эти возгорания, еще не было.
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