Вновь увеличатся цены на крепкий алкоголь
31 мая 2012, 10:12ОбществоЕвгения
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Минимальные цены на алкоголь в розницу в России должны увеличиться с 1 июля. Росалкогольрегулирования решило, что, поскольку акцизы растут дважды в год (с 1 января и с 1 июля), то и стоимость водки должна увеличиться.
Согласно разработанному документу, минимальная цена водки в бутылке 0,5 литра в рознице составит 125 рублей — против существующих сейчас 98 рублей. Таким образом, стоимость бутылки самой дешевой водки на полке увеличится на 28%.
Подорожает также коньяк (219 против 193 за три звездочки) и бренди (до 190 со 165 рублей). Минимальные цены на другую продукцию крепостью более 28 градусов будут устанавливаться пропорционально стоимости водки, исходя из процентного содержания этилового спирта в напитке.
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