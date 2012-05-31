Вновь увеличатся цены на крепкий алкоголь

Согласно разработанному документу, минимальная цена водки в бутылке 0,5 литра в рознице составит 125 рублей — против существующих сейчас 98 рублей. Таким образом, стоимость бутылки самой дешевой водки на полке увеличится на 28%.

Подорожает также коньяк (219 против 193 за три звездочки) и бренди (до 190 со 165 рублей). Минимальные цены на другую продукцию крепостью более 28 градусов будут устанавливаться пропорционально стоимости водки, исходя из процентного содержания этилового спирта в напитке.