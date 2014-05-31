Блондинки Нижнего Тагила, с праздником!
Самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая часть человечества наконец-то обрела свой собственный долгожданный и заслуженный праздник. Может быть потому, что права белокурых дам, как они гневно утверждают, незаслуженно попираются буквально по всему миру, светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок.
Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики, все они достойно отметили эту дату впервые в 2006 году, а именно - решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии - «Бриллиантовая шпилька» (это первая специальная премия для блондинок), пишет calend.ru.
Первое празднование Всемирного дня блондинок прошло с настоящим шиком. В Москве в Новинском пассаже состоялась церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька», приуроченная к празднованию талантливых, умных, успешных, модных и бесконечно женственных. Словом, самых блондинистых блондинок нашего времени.
Как считают ученые, настоящая блондинка - явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.
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