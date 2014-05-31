Блондинки Нижнего Тагила, с праздником!

Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики, все они достойно отметили эту дату впервые в 2006 году, а именно - решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии - «Бриллиантовая шпилька» (это первая специальная премия для блондинок), пишет calend.ru.

Первое празднование Всемирного дня блондинок прошло с настоящим шиком. В Москве в Новинском пассаже состоялась церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька», приуроченная к празднованию талантливых, умных, успешных, модных и бесконечно женственных. Словом, самых блондинистых блондинок нашего времени.

Как считают ученые, настоящая блондинка - явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.