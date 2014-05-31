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С 19:00 в Тагиле начнется праздник фонтанов - все на торжество брызг!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 19:00 в Тагиле начнется праздник фонтанов - все на торжество брызг!

31 мая 2014, 16:40Общество
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