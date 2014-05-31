С 19:00 в Тагиле начнется праздник фонтанов - все на торжество брызг!
31 мая 2014, 16:40Общество
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Сегодня вечером, наконец, состоится праздник фонтанов. Новую традицию только в этом году завел Глава города Сергей Носов.
Публикуем график мероприятий на тагильских фонтанах:
1. Комсомольский сквер фонтан «Каменный цветок». С 19:00 до 20:00 выступает народный хор «Тагильские россыпи» муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал».
2. «Каскад фонтанов» в Нижнетагильском парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина. С 20:00 до 21:00 состоится шоу группы «Каникулы» и «Stals» муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Юбилейный».
3. «Цветомузыкальный фонтан» в Театральном сквере. С 21:00 до 22:00 будет поддерживать настроение эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» муниципального автономного учреждения культуры «Нижнетагильская филрмония».
TagilCity.ru желает тагильчанам отличного отдыха, полного брызг и веселья!
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