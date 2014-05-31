С 19:00 в Тагиле начнется праздник фонтанов - все на торжество брызг!

1. Комсомольский сквер фонтан «Каменный цветок» . С 19:00 до 20:00 выступает народный хор «Тагильские россыпи» муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал».

2. «Каскад фонтанов» в Нижнетагильском парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина. С 20:00 до 21:00 состоится шоу группы «Каникулы» и «Stals» муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Юбилейный».