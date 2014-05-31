В Нижнем Тагиле до 2 июня действует экстренное предупреждение
31 мая 2014, 11:15Общество
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По сообщению федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на ближайшие дни в Нижнем Тагиле действует экстренное предупреждение.
С 20 часов 30 мая до 20 часов 02 июня ожидаются условия погоды, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.
Предупреждение первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 02 июня.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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