Директору турагентства Нижнего Тагила, обманувшей клиентов на 6 миллионов рублей, уменьшили срок заключения
31 мая 2016, 19:15ОбществоДенис Таратонов
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В декабре прошлого года завершился суд над Ксенией Журавлевой, работавшей в Нижнем Тагиле директором туристического агентства «Элита тур» и обманувшей клиентов фирмы на 6 миллионов рублей. Недавно стало известно, что суд уменьшил срок её заключения на месяц.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее Ксению Журавлеву приговорили к 6 годам и одному месяцу лишения свободы. Из-за истечения срока давности одного из эпизодов дела Свердловский областной суд изменил меру наказания. Теперь тагильчанка проведёт в заключении 6 лет ровно.
От деятельности фирмы «Элита тур» пострадало более 50 человек, которые заплатили за путевки, но так и не отправились на отдых. Сумма, которую получила от них Ксения, составляет порядка 6 миллионов рублей. На суде девушка не признала себя виновной, обвиняя экономический кризис и другие туристические агентства.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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