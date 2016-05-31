Директору турагентства Нижнего Тагила, обманувшей клиентов на 6 миллионов рублей, уменьшили срок заключения

Ранее Ксению Журавлеву приговорили к 6 годам и одному месяцу лишения свободы. Из-за истечения срока давности одного из эпизодов дела Свердловский областной суд изменил меру наказания. Теперь тагильчанка проведёт в заключении 6 лет ровно.

От деятельности фирмы «Элита тур» пострадало более 50 человек, которые заплатили за путевки, но так и не отправились на отдых. Сумма, которую получила от них Ксения, составляет порядка 6 миллионов рублей. На суде девушка не признала себя виновной, обвиняя экономический кризис и другие туристические агентства.