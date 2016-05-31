Обучение английскому по скайпу

Что же делать тем, кто не посещал специальные курсы, либо изучал в школе немецкий или французский, а во взрослом возрасте возникла острая необходимость в знании английского, к примеру.

Тут дело осложняется не только тем, что взрослому труднее запоминать новые слова, осваивать правила построения предложений, образование слов и словоформ и многое другое. Препятствием становятся еще множество причин, самые распространенные из которых - нехватка времени и недостаточная мотивация. Взрослого не контролирует родитель, заставляя выполнять домашнее задание и строгий учитель не поставит плохую оценку, а следовательно, изучение урока можно отложить не только на завтра, но и на неопределенный срок. При этом услужливый мозг найдет сколько угодно оправданий для себя, любимого, во главе которых - «Я слишком занят», «Я сегодня очень устал».

И все это прекрасная причина отказа от добротных курсов по английскому, за которые к тому же придется выложить кругленькую сумму. Плюс - потратить некое количество драгоценного времени, чтобы добраться до места их проведения. И что же - тупик?

Ответ до безобразия прост, учитывая, что лень - двигатель прогресса, того самого, что не стоит на месте. Сегодня в интернете можно найти массу недорогих, а порой и бесплатных интерактивных уроков, с помощью которых можно не только играючи овладеть основами английского, но и подготовится к серьезным языковым экзаменам.

Одним из методов онлайн обучения, пользующимся к тому же бесспорным преимуществом среди прочих, является обучение по скайпу. Кроме того, что нет необходимости терять время и нервы в пробках на дороге, этот метод привлекателен еще и тем, что каждый выбирает курс, соответствующий его уровню, а также достигает необходимую именно ему цель - овладение простыми разговорными навыками, изучение грамматики, подготовка к поступлению в учебное заведение или овладение техническим языком со своими терминами, присущими той или иной сфере деятельности.

Отличительной особенностью и основным преимуществом изучения языка по скайпу является живое общение с высококлассными специалистами или непосредственно с носителями языка. Так, школа онлайн обучения английскому языку englishdom.com предлагает своим учащимся не только индивидуальные, но и групповые курсы, во время которых можно попрактиковать живое общение в компании с носителями и другими учениками.