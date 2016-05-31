Практичный и стильный интерьер – стеклянные фартуки для кухни
По-прежнему на рабочей стенке возле мойки и плиты большинство наших соотечественников укладывает керамическую плитку. Для тех, кто устал от однообразия, и ищет достойную замену кафелю, дизайнеры советуют обратить внимание на практичную новинку в мире интерьерной моды – стеклянный фартук для кухни.
В соответствии с европейскими стандартами безопасности «скинали» или фартуки для кухни изготавливают только из закаленного стекла толщиной от 4 мм, что сразу оценили семьи с детьми. Представляют собой они декоративные панели разнообразного цвета и текстуры, под которыми может располагаться любое изображение, фотография или даже мозаика. Современные технологии производства позволили стеклу стать отличной альтернативой всем знакомым материалам, традиционно применяемым при отделке рабочей зоны.
Особенности стеклянных фартуков, о которых следует знать
Появившись на рынке не так давно, скинали для кухни приглянулись многим, ведь фотопечать на стекле – это необычно и красиво. Чтобы понять, нужна ли вам эта новинка в оформлении рабочей зоны, следует сначала выяснить, насколько удобна она в эксплуатации.
Привлекают потребителей в фартуках из стекла их:
- экологичность и гигиеничность – отличительные особенности стекла;
- стойкость к повышенной влажности, высоким температурам и механическим повреждениям – благодаря толщине и технологии «закалки» скинали имеют высокий порог прочности;
- эстетичный и эффектный вид – стильный дизайн вы создаете в зависимости от своей фантазии, в ассортименте производителей можно найти широкий спектр цветов и оттенков стекла;
- по стоимости существенно ниже итальянского кафеля;
- срок изготовления – не дольше 10-15 дней;
- быстрый монтаж – стены следует выровнять, закрепить на них крепления и на них надеть скинали;
- простота ухода – стеклянная поверхность не впитывает жир и грязь, а отсутствие межплиточных швов не дает шансов загрязнениям в них скапливаться, капли воды и масла легко удаляются без применения чистящих средств.
Как выбрать фартук из стекла: несколько нюансов при заказе
Снятие размеров и установку желательно доверить профессионалам, это позволит исключить ошибки. К тому же основная сложность изготовления скинали – вырезание отверстий под розетки.
Обращайте внимание на длину рабочей поверхности: существуют нормативы, по которым целостность и долговечность стеклянного фартука будет на высоте, если длина его не более 3х метров. Для стены длиной от 4 метров рекомендуется делать заказ фартука из нескольких частей. Стыки при этом будут практически не заметны.
При желании нанести светлое изображение и быть уверенным на 100% в его четкости и яркости – выбирайте стекло «Оптивайт». Обойдется оно на 25-30% дороже обычного, но отличия от обычного вы однозначно отметите.
Стильные фартуки из закаленного стекла с фотопечатью для кухни – отличный и доступный способ изменить интерьер кардинально. В компании «Бест фартук», которая территориально расположена в Екатеринбурге, стали использовать новые технологии нанесения изображения на стекло и теперь сменить поднадоевшую картинку можно не заказывая новый скинали. Данная услуга получила название «сменное изображение». Теперь вы можете сменить атмосферу на кухне и добавить новых красок в свою жизнь, как только сами того пожелаете, при этом обойдется такое обновление в три-четыре раза дешевле нового фартука.