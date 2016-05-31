Практичный и стильный интерьер – стеклянные фартуки для кухни

В соответствии с европейскими стандартами безопасности «скинали» или фартуки для кухни изготавливают только из закаленного стекла толщиной от 4 мм, что сразу оценили семьи с детьми. Представляют собой они декоративные панели разнообразного цвета и текстуры, под которыми может располагаться любое изображение, фотография или даже мозаика. Современные технологии производства позволили стеклу стать отличной альтернативой всем знакомым материалам, традиционно применяемым при отделке рабочей зоны.

Особенности стеклянных фартуков, о которых следует знать

Появившись на рынке не так давно, скинали для кухни приглянулись многим, ведь фотопечать на стекле – это необычно и красиво. Чтобы понять, нужна ли вам эта новинка в оформлении рабочей зоны, следует сначала выяснить, насколько удобна она в эксплуатации.

Привлекают потребителей в фартуках из стекла их:

экологичность и гигиеничность – отличительные особенности стекла;

стойкость к повышенной влажности, высоким температурам и механическим повреждениям – благодаря толщине и технологии «закалки» скинали имеют высокий порог прочности;

эстетичный и эффектный вид – стильный дизайн вы создаете в зависимости от своей фантазии, в ассортименте производителей можно найти широкий спектр цветов и оттенков стекла;

по стоимости существенно ниже итальянского кафеля;

срок изготовления – не дольше 10-15 дней;

быстрый монтаж – стены следует выровнять, закрепить на них крепления и на них надеть скинали;

простота ухода – стеклянная поверхность не впитывает жир и грязь, а отсутствие межплиточных швов не дает шансов загрязнениям в них скапливаться, капли воды и масла легко удаляются без применения чистящих средств.

Как выбрать фартук из стекла: несколько нюансов при заказе

Снятие размеров и установку желательно доверить профессионалам, это позволит исключить ошибки. К тому же основная сложность изготовления скинали – вырезание отверстий под розетки.

Обращайте внимание на длину рабочей поверхности: существуют нормативы, по которым целостность и долговечность стеклянного фартука будет на высоте, если длина его не более 3х метров. Для стены длиной от 4 метров рекомендуется делать заказ фартука из нескольких частей. Стыки при этом будут практически не заметны.

При желании нанести светлое изображение и быть уверенным на 100% в его четкости и яркости – выбирайте стекло «Оптивайт». Обойдется оно на 25-30% дороже обычного, но отличия от обычного вы однозначно отметите.