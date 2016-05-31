Царская улица появилась в Екатеринбурге: угодили и жителям, и монархистам

Опрос, проведенный волонтерами показал, что жители улицы Толмачева привыкли к названию этой улицы. Так она была названа в 1919 году - в честь молодого большевика Толмачева, одного из первых комиссаров Красной Армии.

Рассмотрев все «за» и «против», Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу подписал постановление о переименовании части улицы, где находятся нежилые здания, в улицу Царскую.

В результате 6 новых зданий получат новый адрес. Среди них: МУП «Водоканал», Храм-на-Крови, Уральский колледж недвижимости и управления, строения на Патриаршем подворье. Пока неизвестна дата, когда появятся новые таблички на этих зданиях, но планируется это сделать в торжественной обстановке.

Евгений Ройзман так сказал о переименовании:

В Москве и Питере никто бы никаких опросов не стал проводить, просто бы переименовали.

В Екатеринбурге мнение жителей учли - поменяли название только части улицы Толмачева.