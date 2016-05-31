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«Уралвагонзавод» взял на себя оплату медицинской помощи работнику, укушенному малярийным комаром в Индии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралвагонзавод» взял на себя оплату медицинской помощи работнику, укушенному малярийным комаром в Индии

31 мая 2016, 18:35Общество
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