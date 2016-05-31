«Уралвагонзавод» взял на себя оплату медицинской помощи работнику, укушенному малярийным комаром в Индии
В сентябре 2012 года во время рабочей командировки в Индию одного из специалистов УВЗ укусил малярийный комар. Последствия болезни оказались настолько тяжелы, что работник утратил трудоспособность.
Пострадавший специалист будет проходить лечение за счёт средств корпорации. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод»:
С работником был заключен договор дополнительного медицинского страхования, в рамках которого «Уралвагонзавод» оплачивает оказываемую работнику медицинскую помощь. Кроме этого, работнику в феврале 2015 года была оказана материальная помощь для возмещения иных расходов, связанных с лечением.
Одновременно ведётся работа по оформлению для пострадавшего специалиста пенсии, в связи с утратой им трудоспособности из-за болезни, которой он заразился в служебной командировке.
После прохождения пострадавшим освидетельствования в медико-социальной экспертизе, в филиал регионального фонда социального страхования будет направлен пакет документов для назначения страхового обеспечения в соответствии с нормами действующего законодательства рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе по связям с общественностью корпорации.
В компании заверили, что в настоящее время предприятие делает всё, чтобы минимизировать риск повторения подобных инцидентов в будущем.
Согласно положению о направлении работников в служебные командировки, при направлении в командировку за пределы территории Российской Федерации, работникам возмещается стоимость медицинской страховки рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе по связям с общественностью предприятия.
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