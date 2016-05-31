«Уралвагонзавод» взял на себя оплату медицинской помощи работнику, укушенному малярийным комаром в Индии

Пострадавший специалист будет проходить лечение за счёт средств корпорации. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью АО «НПК «Уралвагонзавод»:

С работником был заключен договор дополнительного медицинского страхования, в рамках которого «Уралвагонзавод» оплачивает оказываемую работнику медицинскую помощь. Кроме этого, работнику в феврале 2015 года была оказана материальная помощь для возмещения иных расходов, связанных с лечением.

Одновременно ведётся работа по оформлению для пострадавшего специалиста пенсии, в связи с утратой им трудоспособности из-за болезни, которой он заразился в служебной командировке.

После прохождения пострадавшим освидетельствования в медико-социальной экспертизе, в филиал регионального фонда социального страхования будет направлен пакет документов для назначения страхового обеспечения в соответствии с нормами действующего законодательства рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе по связям с общественностью корпорации.

В компании заверили, что в настоящее время предприятие делает всё, чтобы минимизировать риск повторения подобных инцидентов в будущем.

Согласно положению о направлении работников в служебные командировки, при направлении в командировку за пределы территории Российской Федерации, работникам возмещается стоимость медицинской страховки рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе по связям с общественностью предприятия.