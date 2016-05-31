Уроки Мужества для юных тагильчан провели сотрудники полиции (ФОТО)

Подполковник Андрей Бельков, и. о. начальника отдела полиции № 17, рассказал ребятам о Сергее Узакбаеве, лейтенанте милиции, погибшем в своей второй служебной командировке на Северном Кавказе в июле 2006 года. Сергей был оперуполномоченным отдела УгРО ОВД Дзержинского р-на.

Перед вылетом Сергей потерял документы – паспорт и билет. Андрей Бельков рассказал:

Можно было и отсрочить командировку, но Сергей не столько боялся, что его накажет руководство, сколько осуждения товарищей, которые решат, что он испугался и специально спрятал документы.

Документы быстро были восстановлены, и Сергей Узакбаев вовремя оправился в командировку. 20 июля, выполнив задание, лейтенант Узакбаев вместе с четырьмя коллегами попал в засаду. Боевики долго издевались над ним и в итоге расстреляли.

Посмертно Сергей Узакбаев был награжден Орденом Мужества. Его начальник говорил о нем, как об очень скромном человеке, но который всегда стремился стать настоящим защитником своей родины и стал им.

Сергей учился в 13-й школе. Ученики этой школы приготовили презентацию о подвиге и жизни Сергея Узукбаева.

Гостем на этом мероприятии был и Александр Деменьшин, ветеран Нижнетагильского ОМОН. Он тоже принял участие в уроке Мужества, так как участвовал в военных действиях на Северном Кавказе и стал свидетелем гибели своих товарищей. Александр уверен, что такие уроки помогают научить тагильчан помнить о подвигах героев, погибших при защите Родины.

Роман Арефьев, директор музея локальных войн, считает, что такие уроки – важная часть воспитания патриотизма, ведь при живом общении легче донести до человека любовь к своей Родине и желание защищать ее, даже в мирное время. Это – служба в армии.

Заключением данного урока Мужества стало исполнение учащимися военно-патриотических клубов песен на военную тему и показ фильмов о войне и службе в армии.