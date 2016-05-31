В Нижнем Тагиле будет закрыт один из филиалов федерального ВУЗа

Тагильский филиал РАНХиГС при Президенте РФ хотят закрыть. Сотрудникам деканата пришло распоряжение руководства собрать всех студентов и собрать у них заявления на добровольный перевод в Екатеринбург или Москву. Все студенты, естественно, против: «мы так не договаривались!». Кому охота ездить в другой город на обучение? Да и стоимость обучения существенно выше рассказал журналисту TagilCity.ru читатель.

Директор нижнетагильского филиала образовательного учреждения (Владислав Петров) отказался комментировать ситуацию. Однако источник в административном штате филиала, на условиях анонимности, подтвердил информацию о закрытии.

Мы уже несколько лет не набирали первокурсников, но рассчитывали, что те, кто обучаются сейчас, смогут спокойно доучиться. Но в мае нас огорошили известием о закрытии филиала. Студентам предложено добровольно перевестись в любой из шестидесяти филиалов РАНХиГС в том числе в Москве и Екатеринбурге рассказал источник в стенах ВУЗа.

Сегодня в 16:00 студенты и неравнодушные планируют собраться в стенах ВУЗа на ул. Октябрьской революции, 44.