В Нижнем Тагиле организован отряд по поиску пропавших людей
31 мая 2016, 11:45Общество
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В Центре защиты населения прошло первое организационное собрание волонтеров, которые выразили желание помогать тагильчанам в поиске пропавших людей.
Сюжеты: Нижний Тагил
На объявление о наборе желающих откликнулись около 100 человек, среди которых члены «Союза добровольцев России», а также отдельные волонтеры. В этой встрече принимали участие и представители факультета ОБЖ Педагогической Академии Н. Тагила.
Задачей первого собрания активистов было – познакомить новых добровольцев с правилами и умениями, которые необходимы в поиске людей (ориентирование в лесу, основы взаимодействия в поиске, физическая подготовка).
Помимо теории, руководитель добровольческого отряда А. Каноненко, запланировал и практические занятия на базе поисково-спасательной службы. Занятия будут проходить на природе и подготовят новых спасателей к реальной, настоящей работе.
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