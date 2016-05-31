В Нижнем Тагиле планируется благоустроить сквер на ул. Верхняя Черепанова у Верхневыйского пруда (ФОТО)

Сергей Носов рассмотрел эскизы, предложенные подрядчиками. Было принято решение обустроить детскую площадку – для прогулок родителей с детьми. Также мэр обсудил с подрядными организациями строительство в сквере спортивной площадки. На ней будут установлены турники для воркаута. В сквере поставят новые скамейки, установят новый туалет.

По предварительным подсчетам на строительство детской и спортивной площадок, установку скамеек и туалета требуется 1 миллион 300 тысяч рублей. В бюджете средства пока не предусмотрены. Руководство города будет изыскивать возможность, чтобы тагильчане, живущие на Вые, проводили свободное время в комфортных условиях.

Кроме того, на выездном совещании был поднят вопрос о новых бордюрах на территории парка. На их замену денежные средства в бюджете города также отсутствуют. Это пункт переобустройства парка отложили на неопределенный срок.

На территории сквера разместятся пять торговых точек. В них будет продаваться мороженое, газированные напитки, соки, еда.

Напомним, ранее одна из городских компаний высадила в парке более 300 деревьев. А в минувшие выходные на Верхневыйском пруду прошел субботник. Силами горожан был убран скопившийся местами мусор.