В одном из реабилитационных центров Нижнего Тагила для детей из опекаемых семей были проведены выставка и художественный мастер-класс (ФОТО)
Мероприятие состоялось вчера на Вые в социально-реабилитационном центре «Улыбка».
Мероприятие было организовано по инициативе художника Валерия Коряковцева. Он вызвался провести для детей выставку и мастер-класс. Руководство реабилитационного центра пошло навстречу инициативе художника, несмотря на то, что ранее опыта проведения подобных мероприятий не было, сообщают социальные работники реабилитационного центра.
В нашем опыте такое в первый раз, когда художник сам выходит на нас и проводит выставку для детей по своей инициативе. В нашем центре выставлены 16 работ художника. Одна из картин останется в дар центру после окончания выставки. Валерий Александрович [Коряковцев – прим. ред.] провёл для детей из опекаемых и малообеспеченных семей выставку и мастер-класс. В мероприятии приняли участие дети из 12 семей в возрасте от 8 до 13 лет. Все остались очень довольны, хотели бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще рассказала журналисту TagilCity.ru специалист центра «Улыбка» по социальной работе – Екатерина Ларина.
ФОТО: ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил»
TagilCity.ru напоминает о том, что художники Нижнего Тагила периодически проводят подобные мероприятия. Некоторые, как и эта выставка, проходят на благотворительных началах. В конце лета прошлого года на Демидовской даче прошёл праздник «Искусство на даче».
© Эрик Х., TagilCity.ru