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В одном из реабилитационных центров Нижнего Тагила для детей из опекаемых семей были проведены выставка и художественный мастер-класс (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В одном из реабилитационных центров Нижнего Тагила для детей из опекаемых семей были проведены выставка и художественный мастер-класс (ФОТО)

31 мая 2016, 11:00ОбществоПавел Щербина
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