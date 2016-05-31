В одном из реабилитационных центров Нижнего Тагила для детей из опекаемых семей были проведены выставка и художественный мастер-класс (ФОТО)

В нашем опыте такое в первый раз, когда художник сам выходит на нас и проводит выставку для детей по своей инициативе. В нашем центре выставлены 16 работ художника. Одна из картин останется в дар центру после окончания выставки. Валерий Александрович [Коряковцев – прим. ред.] провёл для детей из опекаемых и малообеспеченных семей выставку и мастер-класс. В мероприятии приняли участие дети из 12 семей в возрасте от 8 до 13 лет. Все остались очень довольны, хотели бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще рассказала журналисту TagilCity.ru специалист центра «Улыбка» по социальной работе – Екатерина Ларина.