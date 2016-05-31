В поход на Южную вершину 12.06!
31 мая 2016, 16:25Обществоniona
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Уже завтра лето! А это значит, что пришло время походов!Походы бывают разные: легкие и довольно трудные, многодневные и походы выходного дня.
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Уже завтра лето! А это значит, что пришло время походов!
Походы бывают разные: легкие и довольно трудные, многодневные и походы выходного дня. Их объединяет одно - огромный позитив! Это улучшение спортивной формы и романтика костров, новые друзья и непередаваемые ощущения от общения с удивительной природой в тех затерянных ее уголках, куда можно дойти только пешком...
Присоединяйтесь к пешеходному туру на Южную вершину горы Белой 12 июня, и Вы получите всё из перечисленного. Вам предстоит увидеть такие красоты, о которых можно только мечтать!
Итак, идем в поход 12 июня в 12:00! Количество мест ограничено!
Подробности и запись по (3435) 46-46-08
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