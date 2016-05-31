В поход на Южную вершину 12.06!

Уже завтра лето! А это значит, что пришло время походов!

Походы бывают разные: легкие и довольно трудные, многодневные и походы выходного дня. Их объединяет одно - огромный позитив! Это улучшение спортивной формы и романтика костров, новые друзья и непередаваемые ощущения от общения с удивительной природой в тех затерянных ее уголках, куда можно дойти только пешком...

Присоединяйтесь к пешеходному туру на Южную вершину горы Белой 12 июня, и Вы получите всё из перечисленного. Вам предстоит увидеть такие красоты, о которых можно только мечтать!



Итак, идем в поход 12 июня в 12:00! Количество мест ограничено!

Подробности и запись по (3435) 46-46-08