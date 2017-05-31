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Детям с интеллектуальными нарушениями может не хватить мест в группах по получению профессионального образования в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детям с интеллектуальными нарушениями может не хватить мест в группах по получению профессионального образования в Нижнем Тагиле

31 мая 2017, 18:40ОбществоДенис Таратонов
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