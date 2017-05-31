До 4 лет лишения свободы грозит двоим мужчинам из Кировграда за установку в магазине игрового автомата

Установлено: обвиняемые приобрели терминал для азартных игр, подключили его к интернету и установили в одном из магазинов в Кировграде. Таким образом, они получали доход от незаконной игорной деятельности.

Заметим, что по действующему законодательству, азартные игры могут осуществляться только на специально отведенных для этого территориях.

Как сообщает надзорное ведомство, дело направлено в суд, мужчинам грозит до 4 лет лишения свободы.